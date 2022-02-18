Sertaç Eş: Muhalefet hem iktidar hem de kendisiyle sınavda

İktidar, söylemlerinin ve zamlarda indirim politikalarının halkta bir karşılık bulmadığını anladı. Muhalefeti adım adım izliyor. Millet İttifakı’nı masaya yatırmış ve üzerinden çalışıyor, taktik geliştirmek ve hata yapmaya zorlamak istiyor. MHP kanadından zaman zaman yeni söylemler geliyor, muhalefetin dikkati dağıtılmaya çalışılıyor. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na adaylığı konusu gündeme getirildiğinde ilk önce anlam verilemedi. Ancak ilerleyen sürede, muhalefet hamleyi gördü. Hiçbir muhalefet partisinden, “Bak müttefiki bile bir daha aday olamayacağını kabul ediyor” söylemi gelmedi. Çünkü Erdoğan’ın sandıkta yenilmesi düşüncesi dışlanırsa iktidarın eli güçlenecek.

Muhalefet hem iktidarla hem de kendisiyle sınavda. İktidarın eli zayıf. Dahası var, umudunu muhalefetin hatalarına bağlamış durumda…

Sertaç Eş’in yazısı