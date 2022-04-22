Sertaç Eş: İYİ Parti kulisleri halen hareketli

İki hafta önce siyaset için “toz duman” benzetmesini yapmıştık. Gelişmelerin bir boyutu İYİ Parti’de yaşanmış, teşkilatlardan sorumlu Koray Aydın, başka bir göreve getirilmişti. Teşkilatlar doğrudan Meral Hanım’a bağlanmıştı. İYİ Parti kulisleri halen hareketli. Bazı illerdeki teşkilatlarda değişim beklentisi var. Bazıları 40 ilin yönetiminin değiştirileceğini söylüyor. Kulislerde, “Listeler hazır, genel başkanın masasında bekliyor” sözleri geziyor. Seçime az kaldı. Değişim olacaksa yakındır.
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