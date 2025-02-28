Sertaç Eş:  İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olma olasılığı iktidarı ürkütüyor

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İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı’na aday olma olasılığı iktidarı ürkütüyor. Dikkat edin, CHP önseçim takvimini açıkladıktan sonra bir telaş bir telaş. Gözü o kadar kararttılar ki partiyi en yetkili organı olan kurultayı ile hedef aldılar. Anında dolaşıma sokuldu, CHP’ye kayyum atanabilir. Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz?

İmamoğlu’nu dün CHP Genel Merkezi’nde konuşmasını yaparken dinledik. Dinledik de öncesinde Beykoz Belediye Başkanı Köseler’in sabaha karşı 04.00’te gözaltına alınması olayıyla Türkiye uyandı. Hedef tek ve net: İmamoğlu’nun yaratacağı heyecanı boğmak.

Ama… İktidarın oyun kurucularına kötü haberimiz var. İşler iyi gitmiyor. Ankara’nın dehlizlerinde çok ustaca kurulmuş propaganda karargâhı dahi yetmiyor gibi… Sorunlar birikti, artık başetmek zor.

İmamoğlu dün çıktı sahneye sorunları dile getirdi. Hukuk sorunlarını… Adalet yokluğunu, korkutmalara, ürkütmelere karşı ne kadar kararlı olduğunu vurguladı. Her CHP’linin karararlılığının kaynağını da sağ el işaret parmağıyla salonun duvarına asılı Atatürk fotoğrafını göstererek açıkladı: Her CHP’linin gözündeki kararlılık o iki mavi gözdeki kararlılıkla aynı.

Sertaç Eş’in yazısı