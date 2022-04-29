Sertaç Eş: İktidarın epeyce hazırlıklı olduğu anlaşılıyor

İktidarın epeyce hazırlıklı olduğu, son gelişmelerden de anlaşılıyor. Ekonomide yapacak fazla bir şey yok. Umutlar, sonbaharda Türkiye’ye geleceği söylenen “dış kaynak”ta… Bu olmazsa 2023 ilkbaharında ekonomide yalancı bahar havası estirmek ve en kısa sürede seçime gitmek. Asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar, memur zamları, emekli maaşlarına yapılacak zamlar… Her konuda tahminler zorlanabilir.

Saray’da yeni yeni gruplar oluşturuldu ve çalışmalar yürütülüyor. Örneğin dış politika. İçinde, Saray’daki bazı kurul üyesi profesörler epeydir çalışıyor. Tel Aviv, Londra ve Vaşington üçgeninde girişimler ilk sonuçlarını verdi, söylemlerde ciddi düzeltmelere gidildi, adımlar atıldı. Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesinin ardından Erdoğan bu ülkeyi ziyaret ediyor. Öncesinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara’ya geldi.

Sertaç Eş’in yazısı