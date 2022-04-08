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Yaramazlara biraz batar!

Sertaç Eş: İktidar kendisine yeni seçenekler arayışında


Cumhur İttifakı’nın adayı belli. Ancak Millet İttifakı’nın olası adayları üzerine senaryo çok. Birçok isim gündeme getiriliyor. Hatta bazı isimlerin yıpranmamak için özenle saklandıkları iddiası tartışılıyor.

Tüm bunların üzerine iktidar kendisine yeni seçenekler arayışında. Yeni Seçim Yasası yürürlüğe girdi. İktidar çoğunluğu yeni yasayla seçime gidilmesini de bekleyebilir, eski yasayla yapılacak bir seçimin kararını da alabilir. Tüm bu seçeneklerin amacı muhalefet blokunu hataya zorlamak, kafaları bulandırmak, muhalefette bir ayrılık yaratmak.


Sertaç Eş’in yazısı

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