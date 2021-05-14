Sertaç Eş: İki yıllık süre de iktidara yetmeyebilir

Peki, iktidar ne yapacak? Beklentisi, isteği Millet İttifakı’nın dağılması. Her şeyden çok bunu istiyor. Salgın ve ekonomik bunalım büyük açmaz. Sızan bilgilere göre iktidar, 3600 ek gösterge sözünü seçimden hemen önce yerine getirecek. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu ve ilk kez oy kullanacak kuşakla ilgili etkili bir uygulama arayışı için Saray’da çalışmaların sürdüğü de biliniyor.

Ancak bir konu daha var ki iktidarın tüm kurgusunu bozabilir. O da Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırması. Eğer FED faizi yükseltirse, “Temmuzdan sonra enflasyon düşer” beklentisi zora girecek. Yüksek kur ve faiz de kaçınılmaz. İşte o zaman, “ekonomiyi düzelttik” deyip seçmenin karşısına çıkmak için iki yıllık süre de iktidara yetmeyebilir.

Reklam

Sertaç Eş’in yazısı