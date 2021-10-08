Sertaç Eş: Erdoğan ‘yeni söz’ söyleyemiyor

Ekonominin yıkıcı etkileri her kesimde olduğu gibi AKP tabanına da ulaşmış. Birçok milletvekili durumun farkında. “Muhalefetin eline koz vermemeye” çalışıyorlar. Ancak özel sohbet ortamlarında durumu kabulleniyor, “yukarıya” anlatamamaktan yakınıyorlar. Erdoğan, tüm olumsuzlukları seçmeninin gözünden kaçırmaya, dikkati muhalefet üzerine yoğunlaştıracak tartışmalara çekmek istiyor. Ekonomik zorlukların çözümü zor, bu konuya pek değinmiyor. Muhalefeti HDP ve bölücülük iddialarıyla köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tüm dünyada ve Türkiye’de milliyetçiliğin yükseldiği bilinen bir gerçek. HDP ve bölücülük iddialarıyla seçmende yaratılmaya çalışılan korku geri tepebilir. Sonuçta AKP’den “daha milliyetçi” olan partiler var.

Yıpranmışlık “yeni bir söz söylemeyi” engelliyor, güvenilirlik sorunu yaşanıyor. Yani muhalefetin işi kolaylaşıyor.

Sertaç Eş’in yazısı