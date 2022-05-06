Sertaç Eş: Bu alçakgönüllülüğü gösterecek başka lider var mı?

Şu an adaylık için adı en çok öne çıkan kişi CHP lideri Kılıçdaroğlu. İki kere özveride bulundu. Önce Ekmeleddin İhsanoğlu, ardından Muharrem İnce’nin adaylığını onayladı. Bu alçakgönüllülüğü gösterecek başka lider var mı, emin değiliz. Zaten muhalefetin adayı konusunda CHP ve Kılıçdaroğlu’na rağmen karar alınması olanaksız. Elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklaması, “Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım” söyleminin akıllara getirdiği değerlendirme, “Kılıçdaroğlu artık aday” şeklinde… Etkili tavrı, enflasyon, göçmen konularında karşılık buldu. Bu tutum anketlerdeki ibresini de yukarıya çevirdi. Kamuoyunun Kılıçdaroğlu algısını yükseltmek için çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaların sonucunda bir değerlendirme yapılacağı kesin.
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