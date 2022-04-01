Sertaç Eş: AKP’de iç iletişim de kopmuş

Asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı tartışması “muğlak” başladı, bir gerçeği ortaya çıkardı: İktidar partisi AKP’de iç iletişim de kopmuş.

Fiyat artışları bir türlü dizginlenemiyor, ekonomi doğal akışına terk edilmiş. Nebati Bakan, çeşitli yöntemler denedi. “Gözlerime bakın enflasyon düşecek”, “Şubatta enflasyon düşmeye başlayacak, martta başlayacak” dedi. Dedi ama olmadı. En sonunda, “Daha ne kadar kötü olabilir ki…” noktasına geldi. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bizim yapacağımız bir şey yok.

Sonra ekonomiyle ilgisi olmayan bir partili çıkıp asgari ücrete ikinci bir zam yapılabileceğini söyledi. Yerleşik kurallara göre düşünenler önce şaşırdı, itiraz etti: Asgari ücret her türlü fiyatlamanın çıkış noktası. Değişirse her şey değişir.

Sertaç Eş’in yazısı