Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision sahnesinde

2003’te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan şarkıcı Sertab Erener, 21 yıl aradan sonra Eurovision yarı finalinde ‘Everyway That I Can’ şarkısını söyledi.

Fotoğraf: X

Eurovision bu yıl İsveç’in Malmö kentinde yapılıyor. Yarışmanın ikinci yarı finaline davet edilen Erener, Türkiye’ye birincilik getiren şarkıyı Eurovision’da yeniden söyledi. Şarkıcının yarı finalde şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. X’te yapılan paylaşımlarda Türkiye’nin yarışmaya yeniden dönmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye en son 2012’de Eurovision’a katıldı. TRT Genel Müdürlüğü 2013’te yarışmaya katılmama kararı aldı. TRT, Eurovision’da 2000’li yıllardaki izleyici oylamalarının daha adil olduğunu savunmuş ve bunun Türkiye’nin başarı kazanmasında etkili olduğunu söylemişti. 2011’den sonra izleyici oylarının etkisi yarıya indirildi. Yarışma yüzde 50 izleyici yüzde 50 jüri oylarının geçerli olduğu yeni bir sisteme geçti. Türkiye bu kararı ayrıcalıklı ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın lehine bir karar olarak yorumladı. Eurovision’sa, TRT’nin Avrupa Yayın Birliği’nin bir üyesi olduğunu, istediği zaman yarışmaya yeniden dönebileceğini açıkladı.

Türkiye yarışmaya 1975’te katılmaya başladı. Letonya’nın başkenti Riga’da 2003’te düzenlenen şarkı yarışmasında Erener, ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla birinci olmuştu.

Sosyal medyada öne çıkan tepkilerden bazıları şöyle:

#SertabErener, ülkemize birincilik getirdiği “Everyway That I Can” şarkısıyla 21 yıl sonra #Eurovision sahnesinde… #TRT yıllar önce oylamayı adaletsiz bularak yarışmadan çekilmişti. Keşke şu coşkuyu yeniden yaşasak… Ne dersiniz? Heyecan içinde oylamayı izlediğimiz o eski… pic.twitter.com/N5Ornps6hg — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) May 9, 2024

21 yıl sonra yeniden

Aynı gurur, aynı hisler…

Sertab Erener …

Muhteşemdiniz, teşekkürler #Eurovision2024 pic.twitter.com/BHSb7my42C — Dr.Burcu BOSTANCIOĞLU (@dr_bostancioglu) May 9, 2024

Türkiye’ye ilk Eurovizyon birinciliğini getiren Sertab Erener’in 21 sene sonra tam da Avrupa Günü’nde yarışmanın yarı finalinde sahne alması anlamlı olmuş.



Türkiye’nin yarışmadan çekildiği 2012/13 yılları kültürel batılılığın siyaseten belirgin şekilde terkedilmeye başlandığı… pic.twitter.com/uRlaLkS9VR — Selin Nasi (@selinnasi) May 10, 2024