Serpil Yılmaz: Türkiye neden Paris Anlaşması’nı onaylamaya yanaşmıyordu?

AKP Yeşil İklim Fonu’ndaki 100 milyar dolardan pay almak için mi 5 yıldır Meclis’e getirmediği Paris Anlaşması’nı onayladı? Bu soru da yanıtları kadar mantıksız olacak; zira Paris Anlaşması 2025 tarihine kadar uzatılan 100 milyar dolarlık fondan çok daha fazla finansmana erişim kapısı açıyor.
O zaman geriye tek bir soru kalıyor: Türkiye ormanlarına, tarım arazisine yağdırdığı maden ruhsatlarının devamını sağlamak ve de sera gazı salımında birinci etken olan termik santral yatırımlarını sürdürebilmek için mi Paris Anlaşması’nı onaylamaya yanaşmıyordu?
Hemen hatırlatayım: Türkiye’de 28 tane kömürlü termik santral bulunuyor. Türkiye, Çin’den sonra dünyada en fazla yeni kömürlü termik santral yapmayı planlayan ikinci ülke konumunda. Hem de bacaları zehir saçmaya devam eden termik santralleri kapatmadan…