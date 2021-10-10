Serpil Yılmaz: Türkiye neden Paris Anlaşması’nı onaylamaya yanaşmıyordu?

AKP Yeşil İklim Fonu’ndaki 100 milyar dolardan pay almak için mi 5 yıldır Meclis’e getirmediği Paris Anlaşması’nı onayladı? Bu soru da yanıtları kadar mantıksız olacak; zira Paris Anlaşması 2025 tarihine kadar uzatılan 100 milyar dolarlık fondan çok daha fazla finansmana erişim kapısı açıyor.

O zaman geriye tek bir soru kalıyor: Türkiye ormanlarına, tarım arazisine yağdırdığı maden ruhsatlarının devamını sağlamak ve de sera gazı salımında birinci etken olan termik santral yatırımlarını sürdürebilmek için mi Paris Anlaşması’nı onaylamaya yanaşmıyordu?

Hemen hatırlatayım: Türkiye’de 28 tane kömürlü termik santral bulunuyor. Türkiye, Çin’den sonra dünyada en fazla yeni kömürlü termik santral yapmayı planlayan ikinci ülke konumunda. Hem de bacaları zehir saçmaya devam eden termik santralleri kapatmadan…

Serpil Yılmaz’ın yazısı