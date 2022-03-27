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Yaramazlara biraz batar!

Serpil Yılmaz: Rant uğruna masmavi koylarda betonlaşmanın yolu açıldı


Türkiye’nin bütün sahil arazileri, devlet kurumlarının yönetimde olduğu Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm ve Ticaret şirketi tarafından parsel parsel satıldı, sıra denizin içine geldi. Rant uğruna masmavi koylarda “tekne bağlama yeri” adı altında betonlaşmanın yolu açıldı. Çevre koruma bölgesi ve 1. derece doğal sit alanını koruma görevi olan devlet; “mühim olan lüks yatların konforu” diyerek özel sektöre yeni bir akar yaratıyor.

Serpil Yılmaz’ın yazısı


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