Serpil Yılmaz: Rant uğruna masmavi koylarda betonlaşmanın yolu açıldı

Türkiye’nin bütün sahil arazileri, devlet kurumlarının yönetimde olduğu Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm ve Ticaret şirketi tarafından parsel parsel satıldı, sıra denizin içine geldi. Rant uğruna masmavi koylarda “tekne bağlama yeri” adı altında betonlaşmanın yolu açıldı. Çevre koruma bölgesi ve 1. derece doğal sit alanını koruma görevi olan devlet; “mühim olan lüks yatların konforu” diyerek özel sektöre yeni bir akar yaratıyor.
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Frankfurt’taki bir taksi şoförünün anısı…
Yıllarca sevgiyle okuduğum ve çok şey öğrendiğim Tırmık’ı, Aydın Engin’i, gülümseyerek anmak istiyorum. Bu yüzden, bir vesileyle bana verdiği çok özel bir sırrı sizinle paylaşacağım.
56 yaşında ‘jigololuk hevesi’ yüzünden dolandırılan birine kimse üzülmez
Cengiz Erdinç ve Murat Toklucu, 1900’lerden bugüne en ilginç suç hikayelerinin izini, dava dosyalarında, gazete kupürlerinde, eski belgelerde sürdü ve ‘Kanun Dışında’ kitabını yazdı. Kitapta soyguncular, gangsterler, eşkıyalar, mezar hırsızları ve eroinciler de var ama ağırlık dolandırıcılarda. Biz de yazarlarla bu eksende konuştuk.
İran, anlaşma için Devrim Muhafızları’na yaptırımların kaldırılmasını istiyor
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD’nin ‘yabancı terör örgütleri’ listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.
Galatasaray seçime gidiyor
Galatasaray Genel Kurulu’nda Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmedi, kulüp seçime gidecek.
CHP’li belediye başkanlarından hükümete çağrı
CHP’li belediye başkanlarının Aydın’daki buluşmasının ardından okunan bildiride hükümete birçok konuda çağrıda bulunuldu.