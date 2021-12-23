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Yaramazlara biraz batar!

Serpil Yılmaz: Ne kadar dolar satıldı da bu tablo ortaya çıktı?

MB’nin 6 milyar dolarlık müdahalesine rağmen yükselişini sürdüren kur; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “akşam akşam” yaptığı bir açıklamasıyla; 6 saatte; dolar kuru kabaca 18 TL’den 12 TL’ye geriledi. Ne kadar dolar satıldı da bu tablo ortaya çıktı? Kim/kimler banka mevduatlarını dolardan TL’ye döndürdü?

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IŞİD’liye ‘etkin pişmanlık’ indirimi

IŞİD’in öldürülen eski lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de güvenli bölgeye geçişinde rol aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed, ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan ‘etkin pişmanlık hükümleri’ kapsamında indirim maddeleri de uygulanarak sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.