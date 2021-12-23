Serpil Yılmaz: Ne kadar dolar satıldı da bu tablo ortaya çıktı?

MB’nin 6 milyar dolarlık müdahalesine rağmen yükselişini sürdüren kur; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “akşam akşam” yaptığı bir açıklamasıyla; 6 saatte; dolar kuru kabaca 18 TL’den 12 TL’ye geriledi. Ne kadar dolar satıldı da bu tablo ortaya çıktı? Kim/kimler banka mevduatlarını dolardan TL’ye döndürdü?
SON HABERLER
Evinin balkonundayken alnından gaz bombasıyla vuruldu, polisler beraat etti
İstanbul Maltepe’de, mahalledeki yıkıma tepki gösterenlere evinin balkonundan baktığı sırada polis tarafından atılan gaz bombasıyla alnından vurulan Erdal Bakırcı’yla ilgili davada yargılanan polisler beraat etti.
IŞİD’liye ‘etkin pişmanlık’ indirimi
IŞİD’in öldürülen eski lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de güvenli bölgeye geçişinde rol aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed, ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan ‘etkin pişmanlık hükümleri’ kapsamında indirim maddeleri de uygulanarak sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fiyatların katlandığı kahve için ‘kavrulmuş nohut’ uyarısı
Uzmanlar, standart fiyatların çok altında satılan kahvelerde kavrulmuş nohut olabileceği konusunda tüketicileri uyardı.
70’lerde DÇM başarısızlığının perde arkası: Yetersiz döviz rezervi krize yol açtı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ama 54 yıl önce denenmiş olan dövize çevrilebilir mevduat (DÇM) uygulamasının başarısız olmasının ana nedenlerinden biri yeterli döviz rezervinin olmamasıydı.
Araştırma Omicron’da ağır hastalık riskinin az olduğuna işaret etti; doktorlar uyardı
Güney Afrika araştırması Omicron varyantında Delta’ya kıyasla ağır hastalık ve hastaneye yatış riskinin az olduğunu ortaya koydu ancak uyardı: Toplumsal bağışıklık yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir.