Serpil Yılmaz: Ne kadar dolar satıldı da bu tablo ortaya çıktı?

MB’nin 6 milyar dolarlık müdahalesine rağmen yükselişini sürdüren kur; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “akşam akşam” yaptığı bir açıklamasıyla; 6 saatte; dolar kuru kabaca 18 TL’den 12 TL’ye geriledi. Ne kadar dolar satıldı da bu tablo ortaya çıktı? Kim/kimler banka mevduatlarını dolardan TL’ye döndürdü?

Serpil Yılmaz’ın yazısı