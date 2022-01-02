Serpil Yılmaz: Erdoğan’ın Karakaya’ya sevgisi yeni değil, lazım gelen dönemlerde öne çıkarması da gözden kaçmıyor

Erdoğan’ın; vefatının 6. yıl dönümünde “İslam devleti” motiflerinin medyadaki sözcüsü Hasan Karakaya’yı anma toplantısında yaptığı “mert gazeteci” vurgusu ile son araştırma sonuçları örtüşüyor. Erdoğan, Karakaya’ya hayranlığının nedenlerini şöyle açıklıyordu: “Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarına cesur duruşuyla milletin mücadelesine büyük destek verdi. Özellikle başkanlık sistemiyle ilgili söyledikleri çok önemlidir.”

Doğruya doğru; Karakaya, Taksim Gezi Parkı protestolarına katılan Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne yol açtıkları mahkeme kararları ile sabit olan polisleri, sivilleri görmezden gelmeyi “hak” saymıştı.

Erdoğan aynı konuşmasında Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerine seslenerek, “Gençler Hasan ağabeyinizi çok iyi tanıyın. TÜGVA olarak bunun hakkını verin” diye seslendi. Kamu personel alımlarında “TÜGVA referansıyla” işe yerleştirilmelerinin siyasi karşılığı olmalı tabii. Erdoğan’ın Yeni Akit gazetesinin yayın yönetmeni ve yazarı olarak kariyer yapan Karakaya’ya sevgisi yeni değil elbette… Yalnız “lazım” gelen dönemlerde öne çıkartması gözden kaçmıyor.

Serpil Yılmaz’ın yazısı