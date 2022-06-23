Serpil Yılmaz: Böylesi stratejik bir şirketi Varank tanımıyor olabilir mi?

Kontrolmatik, İstanbul Yeni Havalimanı’na (İGA) Türkçe karşılığı “Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi- Scala” olan teknoloji hizmetini veriyor. Bir tuşla tüm veriler ellerinde… Böylesi stratejik bir şirketi Varank tanımıyor olabilir mi? Elbette hayır.

Global cirosu 4.5 milyar dolar olan Çinli firma Salcomp Mart 2021’de, Türkiye’de 5 milyon adet Xiaomi telefonları üretmek üzere Avcılar’da tesis yatırımı yapmıştı. Varank’a tesis ziyaretinde, Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, Salcomp Türkiye Müdürü David Chang ile Aslanhan da eşlik etmişti. Yatırımın teknik çözüm sürecini Kontrolmatik ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığını Azerbaycanlı girişimci Samir İskander’in üstlendiği Molen Grup’un yöneteceği açıklanmıştı.

Serpil Yılmaz’ın yazısı