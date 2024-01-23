Serpil Yılmaz: AKP-MHP çatışması Hafize Gaye Erkan’a patladı

MB Başkanı Erkan’ın çevresinden kendisine ön ismi ‘Hafize’ ile hitap etmelerini istediği de biliniyor.

Yakınları ikinci ismi Gaye yerine Hafize’yi kullanmaktaki ısrarını, “Geleneklere bağlı milliyetçilik damarı güçlü birisi” diye açıklıyor.

SOL Tv internet sitesi 15 Haziran 2023 tarihli haberinde; TCMB Başkanı Erkan’ın babası Erol Erkan’ı, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın annesi Hafize Sevgi Özal’ın kardeşinin oğlu Hüsnü Doğan’ın amcasının oğlu diye yazdı.

1988 yılında vefat eden Hafize hanım özel bir izinle Nakşibendi Şeyhi Mehmed Zaid Kotku’nun defnedildiği Süleymaniye Camii Haziresi’ne gömüldü.

Niyetim Erkan ailesinin seceresini çıkarmak değil.

İskenderpaşa Tarikatı ile ilişkilendirilen Erol Erkan’ın MHP’li olduğu ve bu nedenle AKP çevresinde hedef tahtasına oturtulduğu iddialarının kaynağına ulaşmaya çalışıyorum.

Şunu da öğrenelim: TCBM’de olduğu gibi yöneticilerin özel hayatını kolaylaştıran, kurum olanaklarını kişiselleştiren başka kamu kurumu ve şirketi var mı?

Serpil Yılmaz’ın yazısı