Serkan Korkmaz: Barcelona büyüklüğüne yakışmayan tavırlarla ortamı gererek süreyi eritti

Maçın en etkili isimlerinden Dest, Kerem’i durdururken sakatlanarak çıktı. İşte tam o an bir tezahürat yükseldi tribünlerden; “bizler inandık, siz de inanın / bizim için bu maçı alın”… Hemen sonrasında Van Aanholt direği sıyırıp auta çıkan bir şut gönderdi ve yeniden maça dönmeyi başarmıştık. 63’te Gomis çıktı, Mohamed girdi.

Artık beraberlik golü için daha umutluyduk ama topu adamlardan bir türlü alamıyorduk. 74. dakikada tribünler “dağ başını duman almış”ı söylerken Halil ve Morutan oyuna girdi. Artık daha tehlikeli ve daha hızlıydık fakat Barcelona büyüklüğüne yakışmayan tavırlarla ortamı gererek süreyi eritti.

Olabilirdi ancak olmadı. Taktiğimiz, yüreğimiz, cesaretimiz yeterliydi ama maalesef ki gücümüz yetmedi. Onlara unutamayacakları bir ders verebilirdik; en çok buna üzülüyorum.

Serkan Korkmaz’ın yazısı