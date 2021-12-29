Serkan Akcan: Çipe kötü performansıyla geceye damgasını vurdu

Türkiye Kupası’nın amacına uygun bir eşleşme izledik Ali Sami Yen’de. TFF 1. Ligi’nde 18. sırada yer alan Denizlispor’un Galatasaray’a karşı ilk yarıda birbirine benzer iki savunma arkası topla golü bulması dikkat çekiciydi. Galatasaray kalecisi İsmail’in yere yatmadan kalesinde 2 gol görmesi sanırım gecenin en ilginç detaylarından biriydi.

Dün gece iki kaleci farkını izledik. İsmail Çipe kötü performansıyla geceye damgasını vururken, Denizli kalecisi Abdülkadir hem kurtardıklarıyla hem de attığı penaltıyla gecenin adamı oldu.

Serkan Akcan’ın yazısı