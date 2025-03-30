Serkan Akcan: Beşiktaş zirve yarışını yeniden alevlendirdi

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Galatasaray, 11-10 kaldığı dönemde sahaya doğru dizildi ve öne daha rahat çıktı. Torreira’nın 30 metreden attığı nefis gol Galatasaray’ı en azından devre bitene kadar oyuna ortak edebildi. Ne var ki, ikinci yarıyla birlikte Okan Buruk değişiklik kartını kullanmakta çok geç kalınca oyunun iniyisatifi Beşiktaş’ın eline tamamen geçti. Yunus Akgün sahanın en etkisiz ismiyken Lemina değişikliğinin çok daha erken gelmesi beklenirdi. Beşiktaş, Dolmabahçe’de Galatasaray’ı yenerek hem rakibinin namağlup durumuna son verdi hem de zirve yarışını yeniden alevlendirdi.

Serkan Akcan’ın yazısı