Serhat Gürleyen: Parasal sıkılaşma süreci daha karmaşık hale gelebilir

Fed’in şahinleşmesi ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının yakında başlayacağı korkusuyla birleşince riskten kaçış eğilimi hızlanıyor. Nasdaq ölüm haçı bölgesine girerken, altın 1900 doları test ediyor. Gelişmekte olan ülke borsaları küresel satışlar karşısında şaşılacak kadar dirençli.

Enflasyonun yükselişinin hızlanması ve genele yayılması ile birlikte Fed faiz artış beklentisi 7 x 25 ile 175 baz puana ulaştı. Toplam artışın 250 baz puana ulaşacağını söyleyen daha şahin sesler de duymaya başladık.

Enflasyonun küresel olarak yükselişi ABD-dışı Merkez Bankalarını da şahinleştirdiği için dolar değer kazanmıyor. Artan jeopolitik riskler riskten kaçışı ve emtia fiyatlarındaki yükselişi hızlandırarak parasal sıkılaşma sürecini daha karmaşık hale getirebilir.

Serhat Gürleyen’in yazısı