Serhat Gürleyen: Mart ayındaki kaosun unutulması zaman alacak

Türkiye varlıkları maalesef gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrışmaya devam ediyor. Bir mafya babasının suçlamaları, sosyal medya dezenformasyonu ve sürü psikolojisi ile birleşerek geçen hafta Türkiye varlıklarındaki kayıpları derinleştirdi.

Türk lirası sene başından beri dolara karşı yüzde 13 kayıpla en kötü performans gösteren gelişmekte olan ülke parası konumunda. MSCI Türkiye aynı önemde yüzde 22 kayıp ile en kötü gelişmekte olan ülke borsası olmayı sürdürüyor.

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Makro ve şirketler cephesinde bu denli negatif ayrışmamızı gerektiren bir durum yok. Tam tersine olumlu gelişmeler var. Ancak yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Mart ayında yaşanan kaosun unutulması zaman alacak. Bu süreçte maalesef Türkiye dışarıdan veya içeriden gelebilecek şoklara karşı hassas bir konumda olacak.

Serhat Gürleyen’in yazısı