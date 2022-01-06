Şeref Oğuz: Yıllık enflasyon hedefi yüzde 5 ve açıklanan yüzde 36,08

Enflasyon kalıcı ve yapışkan hale geldikçe toplum için tahribat derecesi de yükseliyor. Ödenen bedel de artıyor. Yıllık enflasyon hedefi %5 ve açıklanan %36,08. Aradaki fark tam bir uçurum halini almış durumda. Tahmin ile temenni arasındaki uçurum genişledikçe verilere güven azalıyor.

Enflasyon Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ile birlikte yukarı doğru ivme kazandı. Nasıl mı? Ağustos ayında enflasyon %19,25 seviyesindeydi. Eylül’de faiz indirimi başladı. Enflasyon %19,58 oldu. Ekim’de devam etti faiz indirimi enflasyon %19,89 oldu.

Kasım’da %21,31, Aralık ayına gelindiğinde ise %36 oldu enflasyon… Politika faizi Eylül’de %18’e düştü. Aralık ayını %14 ile tamamladı. Bu seyir çok hızlı bir süreçte gerçekleşti. Baş döndürücü değişimin neticesinde enflasyon ivmelendi, etiketler fırladı ve piyasaya “daha da artacak” kaygısı yerleşti.

Şeref Oğuz’un yazısı