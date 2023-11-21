Şeref Oğuz: Yılı negatif reel faizle tamamlayacağız

Yılın son faiz kararlarının alınacağı dönemdeyiz. Merkez Bankası’nın bu toplantıda politika faizini 250 baz puan artırarak %37,5’e çıkarması bekleniyor. Yabancı kurumlar da TCMB’nin sıkılaşma döngüsünde, tempoyu düşüreceği tahmininde… Yılsonu tahmini; maksimum %42,5, minimum %38.

Merkezin kararını bekleyiş, biraz da herkesin yağmurlu bir günde güneşin çıkmasını beklemesi gibi; “ acaba bu sefer şemsiyelerimizi kapatabilecek miyiz?” Merkez bankasının yeni adımları, enflasyonun altında bir faize işaret ederken yılın da negatif reel faizle tamamlanacağı görülüyor.

Şeref Oğuz’un yazısı