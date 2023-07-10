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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Yerel seçimler için kaynak yaratma çabaları

Son zamanlarda yaşanan vergi atağıyla birlikte, halkımızın omuzlarına yüklenen KDVcepharçlar ve diğer vergilerle maliyetler hızla artıyor. Ancak bu vergi artışlarıyla bütçe açığını kapatmak veya enflasyonu düşürmek gibi gerçek hedefler gözetilmiyor. Olan biten, krizi seçim sonrasına atmak

Aslında, 2024 Mart yerel seçimleri için oy avcılığı yapmak adına kaynak yaratma çabalarıyla karşı karşıyayız. Görünüşe göre iktidar partisi, seçim sürecinde elde etmek istediği başarı için astronomik miktarda para saçmaya hazırlanıyor. Bu paraların seçmenlere dağıtılması, sanki şehirlerin geri alınması için bir tür sihirli çözüm olarak görülüyor.


Şeref Oğuz’un yazısı

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