Şeref Oğuz: Yeni hükümetin Kemal Derviş’i

Kemal Derviş; Cumhuriyet tarihimizin en büyük krizi olan 2001’de ekonomiyi düze çıkaran insan olarak zihinlerimizdedir. Yaptığı; uçurumun kenarına gelmiş ekonomiyi kurtarmak için 15 günde 15 yasa çıkarmak ve bunları uygulama becerisini göstermek… Üstelik küresel desteği de alarak…

20 yıl ardından ülke, ekonomide uçurumun kenarına gelmiş durumdadır. Seçim sonuçları gösteriyor ki mevcut hükümet, 2’nci turda varışa daha yakın duruyor. Mevcudun devamı halinde, şimdiki politikalarla gidemeyeceği, açıktır. Her ne kadar “dediğim dedik, çaldığım düdük” denilse de…

Kemal Derviş bulunsa da başarabilir mi?

Bu, “ben ekonomistim” beyanındaki Cumhurbaşkanı’nın yeni döneminde takılanacağı tutuma bağlıdır. Eğer küresel arenada söz sahibi, saygın ve yetkin bir Kemal Derviş bulur ve arkasına siyasi desteğini koyarsa, tüm sorunlar olmasa da hayati olanları çözüm yoluna sokulabilir.

Şeref Oğuz’un yazısı