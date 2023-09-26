Şeref Oğuz: Yazık oldu 20 ayımıza

Biliyorsunuz 21 Aralık 2021’de heterodoksla tanıştık. Faiz sebep enflasyon sonuç dedik, demekle kalmadık buna inandık. Faizi 19’dan 18’e indirdiğimiz gün, kur tırmanışa başladı, dengeler hızla bozulur oldu ve Türkiye ekonomisi, tarihinin en büyük darbesini alacağı döneme girmiş oldu.

Faiz takıntısı yüzünden tuttuğumuz heterodoks yolunun ne kadar yanlış olduğunu anladığımızda, iş işten geçmiş ve ülkenin çok değerli 20 ayı çöpe gitmiş oldu. Uçurumun kenarına getirdiğimiz ekonomiyi düze çıkarmak için ödenecek bedelin en büyüğü; heterodoksa gömdüğümüz zamanımız…

Şeref Oğuz’un yazısı