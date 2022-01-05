Şeref Oğuz: Yatırımcı bu dönemde ne yapmalı?

Kur ve enflasyona karşı korumalı enstrümanlar fiyat artışlarına karşı tedbir midir?

Bunlar tedbir değil, takozdur. Takozun atması sonucu yeni takozlar gerekir. Nitekim kurla müdahale takozu tutmayınca kur koruma takozu geldi. Ondan da atınca enflasyon korumalı takoz gelebilir.

Yatırımcı bu dönemde ne yapmalıdır?

Risk almamalı, güvenli limanda olmalı, borçlanmaya gitmemelidir. Yüzde 22 reel negatif faiz ortamında kendi parasından kaçar hale gelen vatandaşın başka güvenilir limanlar araması ayıplanmamalıdır.

Şeref Oğuz’un yazısı