Şeref Oğuz: Yapay zeka veriden öğreniyor ama biz düşünmeden onaylıyoruz

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Yapay zeka veriden öğreniyor ama biz düşünmeden onaylıyoruz. Herkes veriyle meşgul ama kimse veriyle tartışmıyor. Analitik olmak düşünmek değildir, aksine bazen düşünmeyi erteler. Veri, nas değildir. Tez dahi değildir. Tez oluşturandır, antiteze hizmet eden ve senteze yönlendirendir.

Sistem öğreniyor, grafikler parlıyor, tablolar güncelleniyor. Ama o tabloların ne dediğini, ne demediğini konuşan yok. Çünkü verinin sesi yüksek, ama insanın sesi kısık… İnsanın sesini kısan, gücün karşısında “biat” duruşudur. Veri güçlü olabilir, YZ güçlü olabilir ama asla biat etmemeli.

Çünkü veri kutsanıyor. Her rakam “değiştirilemez bir gerçek” gibi sunuluyor. Veriye itiraz etmek düşüncesizlik değil; düşünmenin kendisidir. Eğer herhangi bir şeyi kutsala bağlarsanız onu kapalı hale getirirsiniz, tartışmadan beri tutar, kokuşmasına yol açarsınız. Kutsallık şalı, gerçeği daima örtmüştür.

Şeref Oğuz’un yazısı