Şeref Oğuz: Yapay zeka ürünü dijital vergi ajan yazılımlarının bilgisayar sunucularınıza yerleştirilmeye başlandığını bilin

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Felek, kesemeyeceği başa taç giydirmezmiş. Kamu da vergi devşiremeyeceği yeniliğe yol açmazmış. Hani Maliye Bakanı Şimşek, vergi kaçıranları tespit için bütün OSB’lerin giriş ve çıkışlarında ve büyükşehirlerin bütün ana arterlerinde kalıcı maliye memuru bulunduracaklarını söylemişti ya…

Bundan korkmayın ve mükellefler vergi kaçırmasın diye bir tür “önleyici” tehdit olarak algılayın. Fakat yapay zeka ürünü dijital vergi ajan yazılımlarının bilgisayar sunucularınızın giriş-çıkışına çoktan yerleştirilmeye başlandığını da bilin. Özetle YZ bir tür vergi müfettişi ve artık bilgisayarınızda.

Bu yazılımlar, ağ içerisinde dolaşan ve neyi arayacağı kendisine öğretilen bir tür yapay zeka modelleridir. Maliye zaten vergi kaçak ve kayıplarını önlemek için teknolojiden yararlanıyordu. Size söylenen “kalıcı maliye memuru” gibi, sanal maliye memuru gibi düşünebiliriz vergi ajanlarını…

Şeref Oğuz’un yazısı