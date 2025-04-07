Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Yapay zeka organik zekanın yerini alırken zihin tembelleşiyor mu?

warning
Okura not:

Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Yapay zekâ, organik zekânın yerini alırken, zihin tembelleşiyor mu? Konfor; zihni de çürütür. Sorun çözme yetimizin kaybolmasıdır. Cebin senden akıllı olamaz. Her ne kadar yapay zekâ da akıllı telefona girmiş olsa da… YZ şimdilik yüzlerce, yakında binlerce uygulama ile cebine gelse de…


Her konfor alanı, kendine has tembellik üretir. Eskiden 4 işlemi, kâğıt kalemle ancak zihinle yapma uğraşını, hesap makinelerine devrettikten bu yana makine olmadan hesap yapamaz duruma geldik. Çarpım tablosunu bilmeden mezun olanlarımız giderek artıyor. Karekök almayı çokta unuttuk bile.

Denilebilir ki cep telefonu varken buna ihtiyaç yoktur.  Ancak özü sakat olan, uzantılara muhtaçtır. Kabiliyeti yiten zihnini tembelleştirmekle kalmaz, başkasının çözümlerine muhtaç hale gelir. Bu da hayatın dizginlerini başkasına devir anlamı taşır ki bağımsızlığımız artık söz konusu olamaz. Özetle, zihin tembel olursa ne mi olur? Şu olur; biat gelişir. Biat; beyni devre dışı bırakmanın adıdır. İster biatı bir guru, siyasi lider, öğretmen veya ebeveyn yapsın, ister yapay zekâ, fark etmeyecektir.

Şeref Oğuz’un yazısı

SON HABERLER

Avukatı duyurdu: Mahir Polat Adli Tıp'a sevk ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Polat’ın avukatı Erkam Erdem X hesabından “Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor” dedi. Ne olmuştu? İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” dedi. Dört kez anjiyo geçiren […]

İmamoğlu'ndan Özel'e tebrik

Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’ye yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel’i tebrik etti.