Şeref Oğuz: Yapay zeka ile müşteri edinme ve ona daha fazla satış yapma dönemindeyiz

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Yapay zeka ile müşteri edinme ve ona daha fazla satış yapma dönemindeyiz.

Hatırlatmak gerekir ki yasalarla aldatmanın helal olmadığı ortamda yapay zeka ile aldatmak da aynı etik problemleri doğuracaktır. Müşteriyi “firmamızın parasını cebinde taşıyan insan” diye tanımlayan eski ve etik dışı zihin yapısındakilerin sapır sapır döküleceği bir dönem YZ için de gelişiyor zira…

YZ tüketiciyi koruyor mu?

Bunu, zannedildiği gibi yeni tüketici yasaları veya yapay zekâ kuralları filan yapmayacak. Bunu, seçeneklerini her an denetleyebilen ve her yerde tercih yapabilme gücüne erişmiş bilişim ürünleriyle güçlü kılınan bizler yapacağız. Belki de yapay zekâyı, bizi yani müşteriyi koruyacak şekilde eğitmeliyiz.

Şeref Oğuz’un yazısı