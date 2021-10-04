Şeref Oğuz: Ya dolar zıplayacak ya da faiz

Ekim’de gelecek zamlar enflasyona nasıl yansır?

Ekim’de zam eken Kasım’da enflasyon biçecek… TÜİK bile bir yere kadar… İstediği kadar endeksten mal kaçırsın, veri toplarken kampanya dayatsın, mızrak çuvala sığmıyor artık. Bu defa çekirdek, manşete taşınacak.

Peki, enflasyon çıkmaya devam ederse faiz ne olur?

Yıl bitmeden, faizi indirdiğin yerden zıplatırsın. Ya dolar zıplayacak ya da faiz.. Ekonominin tahterevallisinde iki rahmetten biri… Doları tutacaksan faizi zıplat. faizi tutacaksan dolar zaten zıplar… Bir de kripto mevsimi yaşayacağız bu ay. Kriptosuz kalma ama kriptoya da takılıp kalma.

Şeref Oğuz’un yazısı