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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Verilerdeki bozulmalar tsunami yaratabilir

Sadece finans değil reel ekonomi de veri tutkunu oluverdi. Hatta müşteri velinimet iken şimdi verinimet görülüyor. Zira veri akışı FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın adımları sonrasında daha da önem kazandı. Bunun tehdidi şu; verilerde meydana gelebilecek bozulmalar, tsunami yaratabilir.

Bir de bardak meselesi var ve herkes bardağın boş tarafını görmek istemiyor. Ortada fazlaca tatlı ve zahmetsiz kazanç var ve kimse bundan mahrum kalma arzusunda değil. ABD’nin istihdam verileri dahi bu efsunu bozamadı. Şimdi bardağın boş yanında; FED’in faizi erken artırması senaryosu var.


Şeref Oğuz’un yazısı

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