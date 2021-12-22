Şeref Oğuz: Vatandaşın vergisiyle karşılanacak

Lira hesabı olmayandan alıp lira hesabı olanlar mı desteklenecek?

Evet, bankada herhangi bir birikimi olmayan milyonlarca memur, işçi, emekli, çiftçi, dar gelirli vatandaşın vergisiyle, bankada birikimi olup düşük faiz yüzünden kur artışına göre daha kazanmalarının kaybı karşılanacak. Bu, adil değil.

Dolar yeniden çıkar mı?

Eğer bu tedbir, mali politikalar ile desteklenmez, misal enflasyonla mücadele programı uygulanmaz ise döviz yeniden tırmanabilir. Aslında TL mevduatı, bu adımla dolarizasyonun parçası haline geldiğinden enflasyon ivmelenebilir ve bu da kuru daha da yukarı zıplatabilir.

Şeref Oğuz’un yazısı