Şeref Oğuz: Ulusların zenginliği artık ürettiği bilgiyle tanımlanıyor

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Ulusların zenginliği artık, ürettiği bilgiyle tanımlanıyor ve ülkemizin bu alanda çok eksiği var. Başkasının ürettiği bilgiyi de mahremiyetimiz karşılığında alabiliyor olmamız, büyük risk…

Bilgi; güçtür ve elinde tutana avantaj sağlar. Hele ki nitelikli bilgi ise rekabet üstünlüğü oluşturur. Bu bilgiye sahip olmayana kaybettirir. Fakat daha da önemlisi, mahremiyetinize dair bilginin, başkasının elinde silaha/zenginliğe dönüşeceği gerçeğidir. Nitekim şu anda mahremiyet ihlali pandemisi var.

8.2 milyar insanın yaşadığı gezegende sim kart ve tablet sayısı, dünya nüfusunu aştı. Öyle ki her saniye 2 çocuk doğarken 10 sim kart aktif hale geliyor. Bunun anlamı, giderek bütün insanlık kapsama alanına giriyor. Yetmezmiş gibi yapay zekâ, mahremiyetimizi tamamen açığa çıkarıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı