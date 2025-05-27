Şeref Oğuz: Türkiye'nin katma değerli ihracat için sektörlerinden vazgeçmesi gerekmiyor

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Nicelikten ziyade, niteliğe önem vererek… Teknolojiyi üretime katarak… Türkiye’nin katma değerli ihracat için sektörlerinden vazgeçmesi gerekmiyor. Hangi sektör olursa olsun, inovasyon, teknoloji ve küresel vizyonu devreye aldığınızda dünyaya kafa tutabiliyor. Üstelik YZ katkısı da cabası…

Bu başarı çoğaltılabilir mi?

Elbette… Süleyman Orakçıoğlu bu soruya şu cevabı veriyor; “Yeter ki sektör ayrımı yapmayın, inovatif projelere destek verin.” Nitekim teknoloji ve YZ yanı sıra bunu başaracak insanları eğitirsen, çaputtan global ligin lideri çıkabilir. Giresun’da 20 bin kişiyi eğitmeleri, bunun somut delili…

Şeref Oğuz’un yazısı