Şeref Oğuz: Türkiye veri dürüstlüğünü kaybetmiştir

Sahibi meçhul bir Orta Vadeli Programı, gece yarısı kapımızda buluverdik. Sorduk, soruşturduk; Merkez Bankası’nın haberi yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da bilgisi dışında… Peki, ana babası kimdir? Ara ki bulasın… Duyumlar; Saray’dan biri(ler)inin peyda ettiği ve gece yarısı Resmi Gazete’nin kapısına bıraktığı…

Peki ya içindeki onca veri, rakam, bilgi, ifade, taahhüt, tahmin? Dilin kemiği yok derler ya dilediğin gibi çevir ve konuş. Aslında Excel’in de öyle… Rakam-obur tabloları, grafikleri alt alta sırala, al sana program… İster adın YEP (Yeni Ekonomi Programı) de ister OVP. Nasılsa sahibi meçhul…

Türkiye, veri dürüstlüğünü kaybetmiştir. Bu, başımıza gelebilecek belaların en büyüklerindendir. Zira ölçemezsen bilemezsin, bilemezsen yönetemezsin. Eskiden bunu denemiş ve fena halde çuvallamıştık. Devletin resmi ama gayriciddi veri üreticisi TÜİK, yalan makinesine dönüşüvermiştir.

Şeref Oğuz’un yazısı