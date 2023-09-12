Şeref Oğuz: Türkiye ekonomik ekvatorun neresinde?

G-20 toplantılarında ilk kez “Küresel Güney” tabiriyle karşılaştık. Yeni Delhi’de ayrıca Çin’den Avrupa’ya uzanan Kuşak Yol projesine alternatif rotayı gördük; “Hindistan- Ortadoğu- Avrupa ekonomik koridoru” (İngilizce ismin baş harfleriyle IMEC koridoru.) Sahi; neler olup bitiyor?

1980’lerde Almanya Şansölyesi Willy Brandt; “Kuzey-Güney” ayırtından söz ederek, yakın gelecekte dünyanın “Doğu-Batı” ekseninden “zengin kuzey ile fakir güney” çatışmasına varılacağını söylemişti. Brandt Hattı olarak bilinen bu ekonomik ekvatorda Türkiye; güney ülkeleri arasında gösteriliyordu.

Şeref Oğuz’un yazısı