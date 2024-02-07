Şeref Oğuz: TÜİK haylaz ürünleri endeksten sepetledi

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK; her yıl ocak ayında endekslerini revize eder ve sepetini günceller. Bu yıl da fiyat derlenen yerleşim, iş yerleri, endeks sepetinde yer alan ürünler ve ağırlıklarıyla ürünlerin tanımlarını yeniledi. Göze çarpan değişiklik, sorun çıkaran (!) maddelerin ağırlığının azaltılması olmuş.

Votka, kadın montu, düğün, nişan ve benzeri toplantılar için salon kirası sepete eklenen maddeler oldu. Sepetten sadece çocuk ayakkabısı (deri veya suni deri) kalemi çıkarıldı. Ana grup ağırlıklarına bakıyoruz; gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı %25,43’ten %24,98’e, konutun ağırlığı %16,61’den %14,2’ye gerilerken, ulaştırmanın ağırlığı %15,08’den %17,35’e yükselmiş.

Şeref Oğuz’un yazısı