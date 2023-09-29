Şeref Oğuz: Tövbekar olmuş gibi ortodoks politikaları deniyoruz

Kimilerine göre vatandaşı deneme tahtası olarak kullanıp üzerimizde “Yeni Türkiye Modeli” denendi. Kimilerine göre de Heterodoks gibi fiyakalı bilimsel ifade üzerinden bize yaşattıkları, tam bir komplo idi ve bu sayede ülke finansal kaynakları, yandaşlara aktarıldı, seçimi kazanma aracı haline getirildi.

Her nasıl olduysa bugün ekonomi uçurumun kenarında ve belli ki kalıcı kopuş yaşanmaması için çok ağır bedel ödeyeceğiz. Şimdiye kadar ödediklerimiz yetmez mi? Yetmeyecek. Zira 2 yılda bize yaşatılan heterodoks yıkımı, belimizi doğrultmak için yakın geleceğimizi ipotek ettiğimizi gösteriyor.

Şimdi tövbekâr olmuş gibi davranıyor ve Ortodoks politikaları deniyoruz. Toplum, heterodoks yıkımından öylesine bezmişti ki yeni ekonomi yönetimine kredi açtı ve “bizi düze çıkarırlar” umudu besledi. Fakat 4 aylık icraat gösteriyor ki yeni yönetime halkın kredisi bitti, inancı, güveni azaldı.

Şeref Oğuz’un yazısı