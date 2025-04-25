Şeref Oğuz: Toplantıların çoğu kurumsal kaytarma haline dönüştü

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Toplantıların çoğu; kurumsal kaytarma haline dönüşmüş. Şu anda toplantını iptal et, zamanını geri kazan…Şu bizim toplantı merakımız, bir tür sosyal fetişizme dönüşmeye başladı… Ancak binlerce insan/saat zaman, yüz binlerce lira ve emek harcanarak yaptığımız toplantıların verimini sorgulamıyor, “Sahi biz burada neden toplandık?” sorgusu yapmadığımızdan zamanı da insanı da mekânı da ziyan ediyoruz. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı toplantı sonrası şöyle bir düşündüm; 3,500 kişi, ortalama 20 yıldan, toplamda 70 bin yıllık tecrübeyi aynı çatı altında toplamışız.

Toplantı bahanemiz nedir? İnsanlar çözüme ulaşmak için toplanıyorlar, iletişim kuramadıkları için tekrar toplanıyorlar, çözüm üretemedikleri için bu sefer “Nerede hata yaptık?” bahanesiyle tekrar toplanıyorlar. Çözüme varmak için gerekçelendirilen toplantılardan bir netice çıkmadığı göz önüne alınırsa, kaytarılıyor demektir.

Toplantının en hararetli anında bir kişiye; “Neden toplandık?” diye sorun. Herkes bu soruya farklı cevap verecektir. Çalışanlarının toplanarak çözüm ürettiklerini düşünen firma sahipleri yılsonu kar zarar tablolarında toplantı maliyeti kalemini de görmeliler bence… Toplantısız olmuyor ama ‘niteliksiz’ toplantıyla hiç olmuyor. Temel sıkıntı, toplantıların iyi tasarlanmayışından kaynaklanıyor. Öncelikle amaç net değil.

Şeref Oğuz’un yazısı