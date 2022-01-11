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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Söylemler, yeni bir kredi garanti fonu üzerinde çalışıldığını gösteriyor

Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ve Bakan Nebati’nin söylemleri bize yeni bir Kredi Garanti Fonu üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Fakat bankaların kaynak sorunu, KGF ile gelecek olan rahatlığın, seçim ekonomisi düzeyinde piyasaları canlandırma etkisinin olamayacağı endişesi taşıyor.

Nitekim “düşük faiz yüksek kur” yaklaşımı ilan edildiğinde şu soruyu sormuştuk; “böylesi düşük faizle ve negatif reel faizin %22’leri aştığı ortamda bankalar, kredilendirmek için kaynağı nereden bulacak?”


Bu sebeple eldeki altını eritip bir tür KGF’ye büründürerek dağıtılması adımı denenecek. Salgın yılında ihdas edilen KGF ile 1 trilyon liralık kredi dağıtılmış ve çoğu da dövize, altına akmıştı. Şimdi ise seçim ekonomisine kaynak arayışında, 700 ton civarındaki TCMB altınlarını eritmek olabileceği önerileri yapılıyor.

Şeref Oğuz’un yazısı

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