Şeref Oğuz: Sen ‘Zulüm’ der geçersin de geçmiyor bu zulüm

Kiralarda adaletsizliğin önüne yasaklamalarla geçilebilir mi?

Cumhurbaşkanı; “adaletsizlik, suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz” diyor. Peki, ama nasıl? “Bakan arkadaşlar” ile geldiğimiz nokta ortada… Ekonomik çözümler yerine zaptiye tedbirleriyle bu sorunları çözmek mümkün değil.

Pandemi var ve olağanüstü bir süreç yaşanıyor. Kira sorunu geçici bir dönem değil mi? Abartılıyor olamaz mı?

Sorunu abartıyor muyuz? Böyle suçlanıyor kira ve gıda haberleri… İyi de biz değil, kiralar, gıdalar abartıyor ama onların da sorunu; döviz, faiz, enflasyon… Kiralanabilir ev üretmezsen, öğrenci ortada kalır, kiralar yüzde 150’ye varan artışlar yaşar, sen de “zulüm” der geçersin de geçmiyor bu zulüm.

Şeref Oğuz’un yazısı