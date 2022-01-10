Şeref Oğuz: Seçime dair başka bir adım şekilleniyor

Enflasyonun çok yüksek, kurun son derece oynak ve piyasaların “fiyat şaşkını” olduğu bu süreçte seçime dair başka bir adım şekilleniyor; devletin elindeki altından 700 tonunu, piyasaya vermek. Bunun için düşünülen yöntemlerden biri; altın KGF’si olabilecek.

Bilindiği gibi KKK (kur korumalı mevduat) eğer dövize dinginlik sağlamaz ve dolarizasyon yeniden tırmanmayı sürdürürse EKM (enflasyon korumalı mevduat) düşünülüyor. Bu seçenekte uygulamanın hazineye getireceği yük ürkütüyor. Fakat dövizi tutmak için yine de masadaki seçeneklerden biri bu…

Şeref Oğuz’un yazısı