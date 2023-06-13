Şeref Oğuz: Seçim ekonomisinin Şimşek dönemindeki ifadesi

Makule dönüş söylemi, öylesine büyük beklenti yarattı ki herkesin dilinde artık. Fakat ortada eylemine dair emare yok. Hatta eski heterodoks dili, bıkmadan usanmadan yineleniyor; “enflasyona ezdirmeyeceğiz, büyüyeceğiz, zıplayacağız, uçacağız.” Sanki seçim ekonomisinin o tanıdık dili bu…

Söyleme bakalım; “bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken, diğer taraftan enflasyonun etkilerini geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz.” İyi de Türkiye zaten seçim ekonomisi yüzünden bu hallere düşmedi mi?

Şimşek; “rasyonele dönüş” demişti. Bu da parasal genişleme ve sürekli para basma döneminin sonu olarak algılandı. Fakat akabinde dillendirilen; “enflasyona ezdirmeyeceğiz, fiyat artışlarını telafi edeceğiz” söylemi, aslında seçim ekonomisinin Şimşek dönemindeki ifadesi gibi geliyor bana.

Şeref Oğuz’un yazısı