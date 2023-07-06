Şeref Oğuz: ‘Seçim ekonomisi 2.0’ın’ finansmanı, vergi üzerinden yürüyecek

Torba yasa ile teklif edilenlere bakıyoruz; motorlu taşıtlar vergisinin 2 katına çıkması, kurumlar vergisinin %20 ’den %25’e çıkması, çevre cezaları, KDV istisnalarının kalkması, akaryakıttaki ÖTV artışının otomatiğe bağlanması… Aslında vergi torbası demek az gelir; vergi çuvalı gibi bu teklifler…

Henüz geride bıraktığımız Seçim Ekonomisi 1.0’ın külfetini hesaplayamadan, Mart 2024 yerel seçimin ekonomisinin finansmanını tasarlamaya başladık bile. Öncelikle kaşıkla verilenleri kepçeyle geri almakla işe başladık. Görünen, Seçim Ekonomisi 2.0’ın finansmanı, vergi üzerinden yürüyecek.

Şeref Oğuz’un yazısı