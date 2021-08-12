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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Satış fiyatı/kira dengesinin astronomikleştiği noktada fiyatlar balon halini alır

Küresel emtia fiyatları ve dolar üzerinden enflasyon ithalatımız yetmiyormuş gibi şimdi de inşaat maliyetleriyle konut fiyatları ve kiralarda tırmanmaya tanık olacağız. Bırakın bu aydan itibaren düşmeye başlayacağı söylemini, her geçen gün enflasyonla mücadelede daha zorlu kavşaklara doğru yol alıyoruz.

Enflasyonun yüksek olduğu ortamlar tüm fiyatlarda tırmanışa zemin hazırlar. Hele ki maliyetler de artıyorsa bu katılaşır, kronikleşir, ivmelenir, bezdirir ve enflasyonu yapışkan hale getirir. Ev satış fiyatı/kira dengesinin astronomikleştiği bir noktada fiyatlar balon halini alır.


Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak zorlaşırken bir yandan da kiralar artarsa şaşırmamak gerek. Yine de müteahhit odaklı TOKİ yaklaşımı yerine, ev sahibi olmak isteyeni odağa koyan konut stratejilerine (sosyal konut) burun kıvırıyoruz. Her şey müteahhitler için derseniz bu konutları alacak insanları dışlamış olursunuz.

Şeref Oğuz’un yazısı

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