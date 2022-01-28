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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Sanki para birimimiz lira değil de liraya dönüyormuşuz gibi liralaşma stratejisi dinledik

Sanki para birimimiz lira değil de liraya dönüyormuşuz gibi liralaşma stratejisi dinledik. Nedir bu liralaşma stratejisi? Kavcıoğlu anlatıyor; “yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla, Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmaktır.”

Anlaşılır gibi değil. Önce TL’den uzaklaştır. Sonra bir sürü yan yol ile liralaşma stratejisi üret.
Bu strateji kapsamında Banka bir dizi uygulamayı hayata geçirmiş.


Merkez Bankası Başkanı böylece ekonomi literatürümüze katkıda bulunarak liralaşma stratejisi ekledi. Enflasyon rapor sunumunda nasıl liralaşacağımızı dinledik. Peki, enflasyon kimin sorunu olacak? Bir sonraki hükümete mi havale?

Şeref Oğuz’un yazısı

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