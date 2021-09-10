Şeref Oğuz: Sandı ki bu işi çekirdek kolaylığıyla çözebilir

Efendim, fiyatlama davranışları bozulmuş… Biz manşet enflasyonla Lira yatırımcısına verdiğimiz sözü tutamayacağız… Peki, ne yapalım? Bu enflasyonun bir beden küçüğü yok mu? Olmaz mı? Misal çekirdek enflasyon?

O da ne ola ki? Efendim manşetten gıdayı filan çıkarıyorsun, arta kalanına çekirdek diyorsun. Şansa bak ki 3 puan daha düşük… Tamam, bu iş görür. Hele ki reel faiz sözü vermişsek, işimize yarar.

Para politikasında en önemli güç, iletişimdir. Paniği önler, adımları gösterir. Rota çizer. Veri setlerindeki olağandışı gelişmeleri açıklar. Hareket bantlarının mihengidir. Paranın sözüdür. Dile gelmeyen zorlukların destekleyicisidir.

Merkez bu iletişimi harcadı. Zaten OVP’yi de bizimle birlikte gece yarısı Resmi Gazete’den okuyabildi. Tıpkı OVP’nin sahibi bakanlığın yaptığı gibi… Hal böyle olunca Merkez, çekirdeğe yapışmak zorunda kaldı ve sandı ki TV’ye çıkıp konuşarak bu işi çekirdek kolaylığıyla çözebilirdi. Ama olmadı.

Şeref Oğuz’un yazısı