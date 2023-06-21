Şeref Oğuz: Piyasa için hangi faiz oranı caiz?

Faiz, finansal sistemlerde yaygın olarak kullanılan bir araç olmasına rağmen, dini inançlar ve etik değerler açısından tartışmalı bir konu. Bu konuda farklı kültürel, dini ve felsefi bakış açıları mevcut. Bu yazıda sadece ve sadece; piyasa için hangi faiz oranının caiz olduğu konusunu ele alacağım.

Soru şudur; piyasa için hangi faiz oranı caiz ve cazip sayılabilir? Kurumların faiz artışı beklentilerine göz atalım: Standard Chartered: %14; MUFG, Unicredit, Morgan Stanley: %20; Capital Economics: %22; Bank of America, Citibank, JPMorgan: %25;Goldman Sachs: %40. Herkesin farklı fikri var yani…

Toplamda 8 kurumun farklı beklentileri var ve bunların dağılımı şu şekilde; %14 beklentisi: 1 kurum (%12,5); %20 beklentisi: 3 kurum (%37,5); %22 beklentisi: 1 kurum (%12,5); %25 beklentisi: 3 kurum (%37,5); %40 beklentisi: 1 kurum (%12,5) Siz de farklı dış kaynaklarda farklı tahmin görebilirsiniz.

Bu istatistiklere göre, beklentilerin çoğunluğu %20 ile %25 arasında yoğunlaşıyor. En düşük beklenti %14, en yüksek beklenti ise %40 olarak belirtiliyor. Aslında her ayın üçüncü perşembesinde fazlaca ciddiye almadığımız TCMB PPK kararının bu denli önemsenmesi; heterodoks jübilesi olacağı için…

Şeref Oğuz’un yazısı